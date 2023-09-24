Esneyurt'ta Süt Tankerinde Yangın Çıktı

ESENYURT'ta süt taşıyan tankerin kupasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halindeki süt tankerinde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankerin kupa kısmından duman yükseldiğini gören sürücü dışarı çıkarak kurtulurken, alevler kısa sürede tankeri sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tanker kullanılamaz hale gelirken, süt tankerinin boş olduğu öğrenildi.