Mersin'in Erdemli ilçesinde 'dur' tabelasına sürücülerin dikkat etmemesi nedeniyle sürekli aynı noktada meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Son kazada da tabelaya dikkat edilmemesi nedeniyle araçlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Esnafın uyardığı aynı noktada yine kaza: 2 yaralı

Daha önce meydana gelen kazalarda olduğu gibi son kaza da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 'dur' tabelasına sürücülerin dikkat etmemesi nedeniyle sürekli aynı noktada meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Son kazada da tabelaya dikkat edilmemesi nedeniyle araçlar çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Yunus Bey Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Derviş U. yönetimindeki 33 ARY 233 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar T. idaresindeki 33 ABL 47 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlardan biri bir iş yerine çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaf, 'sürekli kaza oluyor' diye uyarmıştı

Peş peşe kazaların yaşandığı aynı noktada 'dur' levhası olmasına rağmen, sürücülerin dikkat etmemesinin kazaların yaşanmasına sebep olduğu belirtilmişti. Geçen hafta meydana gelen 3 ayrı kaza anı da yine güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Caddenin köşe başında yer alan marketin sahibi esnaf Ahmet Sapmaz, kurdukları güvenlik kameralarına sürekli kazaların yansıdığını söyleyip, yetkililere seslenerek, caddeye önlem alınmasını istemişti.

"Dur" tabelasına da kimsenin uymadığını ifade eden esnaf Sapmaz, kaza yapan araçların dükkanlarına girmesinden endişe duyduklarını da dile getirmişti.