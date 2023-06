Esnafın maskotu "Pati" kuryelerle paket servisine çıkıyor

SİNOP - Sinop'ta işletme sahiplerinin sahip çıktığı "Pati" isimli köpek, sadıklığı ve sevecenliğiyle esnafın maskotu oldu.

Sinop kent merkezi Atatürk Caddesinde işletme sahiplerinin adını koyduğu ve sahip çıktığı "Pati" isimli köpek, sadıklığı ve sevecenliğiyle esnafın maskotu oldu. "Pati" kuryeler ile birlikte sipariş dağıtımına da çıkıyor.

"Kurye arkadaş Pati'yi almasa bile peşine koşuyor"

Esnaf Murat Cüce, Pati'ye kendilerinin "Pati" ismini verdiklerini belirterek; "Pati kendi halinde güzel bir köpek. Cana yakın. İnsanları seven uysal bir hayvan. Buradan ayrılmıyor. Biz ona bakıyoruz. O da buradan bir yere gitmiyor. Kendisinin motor hastalığı var. Kuryemizle beraber pakete çıkıp geliyor. 1 seneye yakındır biz onunla ilgileniyoruz. İsmini de biz koyduk. Kurye arkadaş Pati'yi almasa bile peşine koşuyor. Biz Pati'yi çok seviyoruz. İnsanların da hayvanları sevmesini istiyoruz. Onlara sahip çıkılmalarını istiyoruz. Özellikle Sinop halkının hayvanlara karşı ilgisi var. Olmayanlar da var. Biz burada gıda sektöründe olduğumuz için her zaman sevemiyoruz. Bakarak seviyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. İnsanların da hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Onlar da bir can." İfadelerine yer verdi.

"En büyük özelliği motorla gezmeyi çok sevmesi"

Esnaf Mert Uslu ise; "Pati gerçekten gönülden bağ kurduğumuz bir köpek. En büyük özelliği motorla gezmeyi çok sevmesi. Burada bizim kurye arkadaşımızın ve geçen kurye arkadaşlarımızın motorlarına biniyor. Motorla gezmekten büyük zevk alıyor. Fakat geçen arabaların tekerleklerini ısırmaya çalışıyor. Biz de bu esnada başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Onun dışında Pati gerçekten çok sevecen. İnsanlara karşı çok sıcak kanlı ve çok akıllı. Burada olmasından ve onunla ilgilenmekten çok memnunuz." Dedi.