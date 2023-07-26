Eskişehirli Kedi Sahibi İstanbul'u Kedisiyle Geziyor

Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul'un tarihi mekan ve sokaklarını gezerken turistlerin ilgi odağı oldu.

Omzunda kedisi Slyvia'yı gezdiren Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, İstanbul'un tarihi mekan ve sokaklarını evcil hayvanı ile gezerken turistlerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı. Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, mega kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı. Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı'nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı turistler Slyvia'yı sevdikten sonra, sevimli hayvan ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR