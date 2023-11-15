Eskişehirli Hayvanseverin Kedilere ve Köpeğe Verdiği Özen

Eskişehirli Mehmet Uyan isimli bir hayvansever, 22 senedir beslediği kedilerin mamalarını eksik etmezken, yaşı hayli ilerleyen beslediği köpeği 'Tombik'in ölmesi durumunda çok üzüleceğini söyledi.

Eskişehir'de yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Uyan isimli bir vatandaş, yıllardır hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. Odunpazarı ilçesinde ikamet eden emekli vatandaş Uyan, mahallesindeki çeşitli kedilere ve Tombik isimli köpekle vakit geçirerek hayatını sürdürüyor. Tam 22 yıldır bu hayvanların mamasını, suyunu eksik etmeyen Mehmet Uyan, elindeki tüm imkanı bu hayvanlar için kullanıyor. Kedilere mama ve ciğer gibi yiyecekler veren hayvansever vatandaş, beslediği hayvanların yiyeceğini eksik ettiği zaman yüreğinin sızladığını dile getirdi. Hayvansever vatandaş çevredeki öğrencilerin ve esnafın da söz konusu hayvanlara ilgi gösterdiklerinden bahsederken, 'Tombik' isimli köpeğin ölmesi durumunda ise çok üzüleceklerini belirtti.

"Bazen mama vermediğim zaman benim yüreğim sızlıyor"

Yaşadığı evin bodrumundaki kedilerle birlikte 'Tombik' isimli sevimli bir köpeğe de baktığını belirten hayvansever Mehmet Uyan, köpeğin kedilere hiçbir zararının olmadığını onlarla beraber yaşadığını ifade etti. Çevrede okuyan öğrencilerin de gelerek beslediği hayvanları sevdiğinden bahseden Uyan, şöyle konuştu:

"Bu hayvanlara 22 seneden beri bakıyorum. Hele köpeğe 13 seneden beri bakıyorum. Kediler evin bodrumundan geliyorlar burada onlarla beraber bakıyoruz. Elimde imkan olduğu müddetçe ciğer alıyorum, bazen kuru mama alıyorum. Hayvanlara onları veriyorum. Bazen mama vermediğim zaman benim yüreğim sızlıyor. Tahminen 15-20 tane kedi var. Daha sokağın aşağısında yavru kediler de var. Bir tane de 'Tombik' köpeğimiz var. O da yaşlandı. Zor yürüyor artık. 'Tombik' kesinlikle kedilere saldırmaz. Kedilerle beraber yatar kalkar. Kedilere hiç havlamaz. Tombik ile oto elektrikçideki insanlar da ilgileniyor. Bazen onlar da salam gibi yiyecekler alırlar. Öğrenciler de gelir, kedileri, Tombiği severler. Bazen öyle bir durum oluyor ki, diyelim ki eve çıktım gelmeyen kedileri görünce tekrar aşağıya iniyorum. Onlara tekrar mama veriyorum. Tombik ölürse çok üzülürüz. Kahroluruz, yataklara düşeriz. Samimi söylüyorum hanım daha fazla sever onu." - ESKİŞEHİR