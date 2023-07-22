Eskişehirli Hayırseverler, Kas Hastası Muhammet'e Akülü Sandalye Hediye Etti

Eskişehirli hayırseverler, doğuştan kas hastası Muhammet'i en büyük hayali olan akülü sandalyesine kavuşturdular.

Doğuştan kas hastası olan 8 yaşındaki Muhammet Açık'ın en büyük hayali akülü sandalye arabası ile gezmekti. Ailenin ekonomi şartları nedeniyle gerçekleşmeyen hayali duyan yardımseverler harekete geçti. Kısa sürede toplanan para ile Muhammet'in hayalindeki o siyah akülü araç alındı. Daha sonra evin önüne getirilen araba balonlarla süslendi. Apartmandan aşağı indirilen Muhammet, akülü arabayı karşısında görünce bir süre şaşırdı. Ardından sokakta ilk deneme sürüşünü yapan Muhammet'in sevinci ise gözlerinden okundu. Çocuklarına akülü araç hediye edeb yardımseverlere ise anne ve baba teşekkür etti.

"Artık boş arsalarda gezeceğim"

En büyük hayali olan akülü sandalyesine kavuşan Muhammet Açık, "İstediğim oldu. En çok siyah renkli akülü sandalye istiyordum. Bundan sonra boş alanlarda ve parklarda gezeceğim. Çok mutlu oldum" dedi.

"En büyük hayali buydu"

Kas hastası Muhammet'in babası Fadil Açık, yardımsever vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, "Hepinizden Allah razı olsun. Muhammet her gün bunu istiyordu, en büyük hayaliydi. Akşamları kalkıyordu ve sürekli 'keşke akülü arabam olsa' diyordu. Ama sizin sayenizde sonunda hayaline kavuştu" ifadelerini kullandı.

"Yardımsever dostlarımız ile Muhammet'in hayalini bir hafta içerisinde gerçekleştirdik"

Eskişehirli hayırsever Ayşegül Bozbaş, Muhammet'in en büyük hayalinin akülü sandalye olduğunu söyledi. Muhammet'in hayalini bir hafta içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozbaş şöyle konuştu:

"Daha önce akülü sandalye almış olduğumuz bir kardeşimiz vardı. Muhammet onunla karşılaşmış ve en büyük hayalinin akülü araç olduğunu söylemiş. O kardeşimiz de demiş ki, 'Bizim bir ablamız var, bana aldı. Sana da alabilir diye düşünüyorum. Kendisine haber verelim' demiş. Böylelikle Muhammet'i bana söylediler, ben de geldim ve kendisiyle görüştüm. En büyük hayalini sorduğumda akülü araba olduğunu söyledi. Biz de yardımsever dostlarımız ile Muhammet'in hayalini bir hafta içerisinde gerçekleştirdik." - ESKİŞEHİR