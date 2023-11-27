Eskişehirli doğa yürüyüşü tutkunları Bilecik Pazaryeri'nde temiz havada 13 kilometrelik yol kat etti

Eskişehirli doğa yürüyüşü tutkunları Bilecik Pazaryeri'nde bulunan orman içeresinde temiz hava eşliğinde engebeli arazide 13 kilometrelik yol kat etti. Engin Atalan ve arkadaşlarından oluşan 23 kişilik ekip yürüyüş esnasında kar yağışına da yakalanırken, beyaz örtüyle kaplanan ormanda temiz havanın tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa yürüyüşü tutkunları Bilecik Pazaryeri'nde bulunan orman içeresinde temiz hava eşliğinde engebeli arazide 13 kilometrelik yol kat etti.

Eskişehirli doğa yürüyüşü tutkunları Bilecik Pazaryeri ilçesine giderek burada bulunan Küçükelmalı Tabiyat Parkı ve Bozcaarmut arasındaki ormanda yürüyüş gerçekleştirdi. Engin Atalan ve arkadaşlarından oluşan 23 kişilik ekip 13 kilometrelik mesafeyi kat ettiler. Yürüyüş tutkunları ormanda fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Yürüyüş esnasında ekip, kar yağışına da yakalanırken, beyaz örtüyle kaplanan ormanda temiz havanın tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR