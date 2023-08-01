Eskişehirli Çiçekçi: Çiçeklere Daha Fazla Su Takviyesi Yapılmalı

Eskişehirli çiçekçi Ahmet Köylü, bu yıl anormal derecede artan sıcaklıklar sebebi ile çiçeklere daha fazla su takviyesi yapılması konusunda uyarıda bulundu. Son yılların en sıcak yaz mevsiminde çiçek bakımına dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı. Çiçekçi esnafı çiçeklerin güneş ile doğrudan temas ettirilmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle ekstra su takviyesi yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan esnaf, evdeki nem oranına da dikkat edilmesini tavsiye etti. Tatile giden vatandaşların ise çiçeklerini su dolu bir kovan içerisinde bırakabileceği aktarıldı. "Sıcak havalarda çiçekler de insanlar gibi bunalabiliyor". Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, bu yazın önceki yıllara göre daha sıcak olduğunu belirtti. Buna bağlı olarak çiçek bakımında ekstra titizlik gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Köylü, "Sıcak havalarda çiçekler de insanlar gibi bunalabiliyor. O yüzden bakımlarına ve sularına dikkat edeceğiz. Daha çok su takviyesi yapacağız, yapraklarına su sıkacağız. Çiçekleri kesinlikle cam önüne ya da balkona koymamamız, güneşle birebir temas ettirmememiz gerekiyor. Bir de yaz aylarında vatandaşlar tatile gidiyorlar. Böyle durumlarda da evden çıkmadan önce muhakkak çiçeklerimizi su dolu bir kovan içine bırakmalıyız. Çiçeğin bir hafta bu şekilde durması problem çıkarmaz, oradan su takviyesi yapabilirler. Ayrıca evdeki nem oranına da dikkat etmeliyiz. Lütfen unutmayalım, çiçekler de birer canlı" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli çiçekçi Ahmet Köylü, bu yıl anormal derecede artan sıcaklıklar sebebi ile çiçeklere daha fazla su takviyesi yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Son yılların en sıcak yaz mevsiminde çiçek bakımına dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı. Çiçekçi esnafı çiçeklerin güneş ile doğrudan temas ettirilmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle ekstra su takviyesi yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan esnaf, evdeki nem oranına da dikkat edilmesini tavsiye etti. Tatile giden vatandaşların ise çiçeklerini su dolu bir kovan içerisinde bırakabileceği aktarıldı.

"Sıcak havalarda çiçekler de insanlar gibi bunalabiliyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, bu yazın önceki yıllara göre daha sıcak olduğunu belirtti. Buna bağlı olarak çiçek bakımında ekstra titizlik gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Köylü, "Sıcak havalarda çiçekler de insanlar gibi bunalabiliyor. O yüzden bakımlarına ve sularına dikkat edeceğiz. Daha çok su takviyesi yapacağız, yapraklarına su sıkacağız. Çiçekleri kesinlikle cam önüne ya da balkona koymamamız, güneşle birebir temas ettirmememiz gerekiyor. Bir de yaz aylarında vatandaşlar tatile gidiyorlar. Böyle durumlarda da evden çıkmadan önce muhakkak çiçeklerimizi su dolu bir kovan içine bırakmalıyız. Çiçeğin bir hafta bu şekilde durması problem çıkarmaz, oradan su takviyesi yapabilirler. Ayrıca evdeki nem oranına da dikkat etmeliyiz. Lütfen unutmayalım, çiçekler de birer canlı" dedi. - ESKİŞEHİR