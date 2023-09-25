Eskişehir İtfaiyesi'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Eskişehir'de İtfaiye Teşkilatı'nın 309'uncu, Eskişehir İtfaiyesi'nin ise 96'ncı kuruluş yıl dönümü için kutlama programı düzenlendi. Programda çelenk sunumu, saygı duruşu, konuşma ve itfaiye araçlarının tanıtımı yapıldı.

Eskişehir'de İtfaiye Teşkilatı'nın 309'uncu, Eskişehir İtfaiyesi'nin ise 96'ncı kuruluş yıl dönümü için kutlama programı düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programın devamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi yapılırken, itfaiye araçlarının ve yangın kıyafetlerinin tanıtılmasıyla program sona erdi. Kutlama programı için 2 itfaiye aracı ile Türk bayrağı ve Atatürk resmi dalgalandırıldı.

Öte yandan İtfaiyecilik ve Korunma Haftası'nın birçok etkinlikle kutlanmaya devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR