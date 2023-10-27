Eskişehir İnönü İlçesi Oklubalı Mahallesi Doğalgaza Kavuşuyor

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan girişimler sonucunda Oklubalı Mahallesi doğalgaza kavuşacak. İnönü-Eskişehir istikametindeki konutlara doğalgaz verilmeye başlanacak ve mahallenin tamamı doğalgaza kavuşacak.

Eskişehir İnönü İlçesi Oklubalı Mahallesi, İnönü Belediye Başkanlığının girişimleri sonrası doğalgaza kavuşuyor.

İnönü Belediye Başkanlığı ilçe genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının ardından ilçedeki talep ve istekleri de çözüme kavuşturuyor. İnönü Belediye Başkanlığının girişimleri doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Oklubalı Mahallesinde başlatılmış olan doğalgaz çalışmalarında İnönü-Eskişehir istikametinde sağ tarafta kalan konutlara önümüzdeki günlerde doğalgaz verilmeye başlanacak olup yakın zamanda sol taraf da kalan konutlara da doğalgaz akışı sağlanarak mahallenin tamamı doğalgaza kavuşacak.

Oklubalı Mahallesini doğalgaza kavuşturmak için yoğun bir mesai yürüttüklerini belirten Başkan Bozkurt, " Oklubalı Mahallemizin doğalgaza kavuşmasından ve kış mevsimlerini doğalgaz konforuyla geçireceğinden dolayı mutluyuz. İnönü'müzü güzelleştirecek ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak tüm hizmetler için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz verileceğinden memnuniyet duyan Oklubalı Mahalle sakinleri girişimlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR