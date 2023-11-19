Eskişehir'in yüksek kesimleri karla beyaza büründü
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Eskişehir'in yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu ve beyaz örtü oluştu. Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı yaşandı.
Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.
Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.
Eskişehir-Mihalgazi kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.
Kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterdi.
Kaynak: AA / Yaşam