Haberler ›› Yaşam ›› Eskişehir'in yüksek kesimleri karla beyaza büründü

Eskişehir'in yüksek kesimleri karla beyaza büründü

Eskişehir'in yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu ve beyaz örtü oluştu. Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı yaşandı.