Eskişehir'in boşa akan suyuna müdahale yok

Esnaf Ünal Mital:

"Musluktan akan suda azalma var"

Vatandaş Hamit Turhan :

"Alt yapı hizmetleri çok bakımsız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'nde 3 farklı yerde meydana gelen patlak nedeniyle suların boşa aktığını belirten vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.

Vatandaşın iddialarına göre; içme suyu hattındaki birkaç patlak sebebi ile 3 gündür tonlarca su boşa aktı. Patlak sebebi ile ev ve iş yerlerindeki musluklardan gelen suyun azaldığını anlatan vatandaşlar, duruma müdahale edilmemesine tepki gösterdi.

"Musluktan akan suda azalma var"

Mahallede esnaf olan Ünal Mital, "Üç günden beri sularımız hep patlak, bakım yok. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri gelişigüzel yapıp geçiyor, muslukta akan suda azalma var" dedi.

"Alt yapı hizmetleri çok bakımsız"

Vatandaşlardan Hamit Turhan ise bir çalışmanın yapılmadığını belirterek, "3 gündür sadece burası değil, muhtarlığın önündeki sular da patlak. Orayı yaptılar mı bilmiyorum. Sokağımdaki su patlağını bu sabah gördüm, çok akmış olmalı çünkü evlere çok az su geliyor. İhtiyaçlarımız için şebeke sularını kullanamıyoruz çünkü bakım yok, altyapı hizmetleri çok bakımsız. Belki de bir araba geçerken falan patlamış olabilir, muhtemelen burası evlere giden şebeke hattı. Görüyorsunuz su yerin altından akıyor."