Eskişehir'in bazı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı. Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Eskişehir'e mevsimin ilk karı düştü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in bazı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri yakınlarında bulunan mahalleler ile Tepebaşı İlçesine bağlı Yarımca ve Bozdağ mahalleleri yakınlarında yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam ederken, kentin bazı noktalarında vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Yılın ilk karını gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederek mutluluklarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.