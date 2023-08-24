Eskişehir'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, gece boyunca arazözler ve iş makineleriyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Sabahın ilk ışıklarında ise helikopterlerle su bırakılmaya başlandı.