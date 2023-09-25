Eskişehir'deki Hayvan Barınağının Kapatılmasına Tepki

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Odunpazarı Belediyesi'ne ait olan ve 2005 yılında 'hayvan barınma yeri ruhsatı' verilen Yassıhöyük Mahallesi'ndeki hayvan barınağının, etrafa pis kokular yaydığı gerekçesiyle boşaltılmasını istemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Eskişehir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, Mancahane (Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği) ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nun çağrısıyla Odunpazarı Belediyesi önünde bugün toplanan hayvanseverler, hayvan barınağının kapatılmaması için mücadele edeceklerini ifade etti.

"GEREKİRSE MECLİS'E KADAR SESİMİZİ DUYURACAĞIZ"

Mancahane (Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği) Başkanı Nesrin Çiçek şunları söyledi:

"Eskişehir İl Valiliği, Doğa Koruma Parklar Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu yanlışa dur demeli kamu önünde kararın yanlışlığı yinelemelidir. Tavrımız nettir ve kati suretle Odunpazarı Bakım Evinin tahliyesine yeni bir yer yapılmadan asla müsaade etmemekte karalıyız. Tüm yetkili kurumlara ve kültürel olarak her daim algısı yüksek olan vicdan sahibi hemşerilerimiz Eskişehir halkından yanımızda olmasını rica ediyoruz. Eskişehir Odunpazarı Bakım Evi bugüne değin gönüllülerle yapılan iş birliği ile pek çok hayvana yaşam evi olmuştur. Bu bakım evi öncelikle sokak hayvanlarının ve Eskişehir halkınındır. Keyfe keder gerekçelerle halkın elinden alınamaz, faaliyetler sonlandırılamaz. Vicdan sahibi olan her insan sokak hayvanlarının çatısının yıkılmasına müsaade etmeyecektir. Önümüzdeki günlerde 15 gibi gün bir zaman zarfında büyük bir eylemle kapı kapı gezeceğiz, gerekirse Meclis'e kadar sesimizi duyuracağız. 3 STK ve gönüllüler olarak buradayız."