Eskişehir'deki Çiğ Köfteci Esnafı, İlginç Ağacıyla Dikkat Çekiyor

Eskişehir'deki bir çiğ köfteci esnafı, işlerdeki düşüşü tekrardan artışa çevirmek için ilginç bir çözüm yolu buldu. Dükkana gelen müşterilerin ilgisini toplamak için yapay bir ağaç yaptı ve yaklaşık 2 bin adet notun bırakıldığı ağaç müşterilerin yanı sıra mahalle halkının da beğenisini toplarken, işletmenin reklamı açısından önemli katkı sağladığı aktarıldı.

Eskişehir'deki bir çiğ köfteci esnafının azalan işleri düzeltmek ve vatandaşların ilgisini toplamak amacıyla yaptığı ilginç ağaç, sadece müşterilerin değil mahallelinin de beğenisini topluyor.

Tepebaşı İlçesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir çiğ köfteci esnafı, işlerdeki düşüşü tekrardan artışa çevirmek için ilginç bir çözüm yolu buldu. Dükkana gelen müşterilerin ilgisini toplamak için neler yapabileceğini düşünen esnaf, vatandaşların notlarını bırakabileceği yapay bir ağaç yaptı. Yaklaşık 2 bin adet notun bırakıldığı ağaç müşterilerin yanı sıra mahalle halkının da beğenisini toplarken, ağacın beklenenden daha fazla ilgi gördüğü ve işletmenin reklamı açısından önemli katkı sağladığı aktarıldı. Bazı müşterilerin sırf bu ağaç için dükkanlarını ziyaret ettiğini dile getiren Eskişehirli çiğ köfteci, vatandaşların sosyal medyada ağaçla ilgili oldukça yoğun bir şekilde paylaşım yaptığını ifade etti. Aslında sadece not bırakılması için hazırlanan bu büyük dal parçası, kitap alıntılarının ve güzel sözlerin yazıldığı notlarla adeta gerçek bir ağaç haline büründü.

"Aslında kendisi gerçek bir ağaç değil ancak müşterilerimizin bıraktığı notlarla yeşeriyor"

Eskişehir'de eğitim gören ve aynı zamanda boş zamanlarında ailesine ait çiğ köfte işletmesinin başında duran Talha Buldum, işlerinin azaldığı dönemlerde müşterilerin ilgisini arttırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Ancak ağacın beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden ve bazı ilginç anlara değinen Buldum, "Bu fikir işlerin durgun olduğu dönemlerde aklımıza geldi. İşleri biraz daha canlandıralım diye düşünürken kendimize 'bir işletmeyi nasıl daha ilgi çekici hale getiririz' diye sorduk. Düşündük, taşındık ve bu şekilde ufak bir çalışma yaptık. Müşterilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz, çok beğeniyorlar. Herkes buraya bir şeyler yazmak istiyor. Bu ağacı görenler çok şaşırıyor, herkes farklı isimler takıyor. Dilek ağacı gibi daha farklı isimler koyanlar da oldu. O yüzden biz bir isim takmıyoruz, bunu insanların hayal gücüne bırakıyoruz. Aslında kendisi gerçek bir ağaç değil, ancak müşterilerimizin sevgisiyle ve yazdıklarıyla birlikte büyüyor. Gelen müşterilerimizin bıraktığı notlarla yeşeren bir ağaç oldu. Geçen gün yetişkin bir müşterimiz buraya yazı yazdıktan sonra bir çocuk gibi sevindi. Bazen insanlar çiğ köfte yemeseler bile yazı yazmak için geliyorlar. Buradaki yazıları tek tek okuyanlar da oluyor. Müşterilerimiz hala ilk yazdıkları yazıyı bulabiliyorlar. Bazen resim çizenler de oluyor, bizim için de pozitif bir detay oluyor. Kitaplardan alıntılar yapıyorlar, şairlerin güzel sözlerini yazıyorlar. Onların notlarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Şu an yaklaşık olarak 2 bin not olduğunu tahmin ediyorum. Bunlar dışında sevgilisiyle birlikte gelip isimlerini yazanlar ve ayrıldıktan sonra koparanlar da var. Müşteriler buraya yazdıkları notları sosyal medyada da paylaşıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR