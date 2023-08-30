Eskişehir'deki Çarşı Esnafı Hırsızlık Olaylarından Şikayetçi

Eskişehir'deki çarşı esnafı bölgedeki hırsızlık olaylarının artması sebebiyle maddi kayıplar yaşadıklarını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Odunpazarı ilçesi Asarcıklı Caddesi ve Taşbaşı Caddesi'nde bulunan esnaf, bölgedeki hırsızlık olaylarının artması sebebiyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Kalabalık gruplar halinde gezen şüphelilerin, esnafı oyaladığı ve o esnada hırsızlık yapıldığı belirtilirken, bazı zamanlar tek seferde 3-4 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Bölgedeki emniyet güçlerinin yetersiz kaldığını aktaran işletme sahipleri, dükkanlarında demir ve sopa bulundurarak kendi önlemlerini almaya başladığını söyledi. Çarşıda sivil polis ya da bekçi dolaşması konusunda çağrıda bulunan işletme sahipleri, hırsızlık olaylarına bir an önce el atılmasını istiyor.

"Burada eskiden emniyet vardı, artık kendi önlemimizi almaya başladık"

Asarcıklı Caddesi'nde esnaf olarak vatandaşa hizmet veren Mehmet Kerenciler, bölgedeki hırsızlık olaylarından şikayetçi olduğunu belirtti. Artık bu iş çığırından çıktığını dile getiren Kerenciler, "10-15 kişilik gruplar halinde geziyorlar. Esnafı oyalıyorlar ve çocuklar işletmelerden ürün çalıyor. Çocuklara eşyayı bırakmasını söylediğimi sırada anneleri devreye giriyor. Annesiyle tartışırken başka birisi bağırıyor. Böyle kadın grupları esnafların onları taciz ettiğini söylüyorlar. Ondan sonra kocaları devreye giriyor. Zaten emniyet bunları biliyor. Esnaf da hırsızları tanıyor. Bize satır ve bıçak çekiyorlar. Artık kendi önlemimizi almaya başladık. İşletmelerimizde demir ve sopa bulundurmaya başladık. Burada emniyet eskiden vardı. Emniyettekiler bunların kim olduğunu biliyorlardı, onlar da korkudan gelemiyorlardı. Şimdi emniyet güçleri olmadığı için çarşıda çevre illerden bile gelen var. En azından sivil polis dolaşsın. Onlar yetmiyorsa caddelere birer tane bekçi versinler. Bizim zararımız bazen yeri geliyor 3-4 bin lira oluyor. Çünkü adamların sınırı yok. Geçen gün bizim bir arkadaşımızdan on tane eşofman çalınmış. Bunların tanesi 300 lira. Çalan kişiyi yakaladık, bavulunu açtık. Yaklaşık 20 tane mağazanın eşyası çıktı. Takı ve toka, çamaşır, ayakkabı, kot ve çocuk elbisesi çıktı. Ne ararsan var. Ürünleri giymiyorlar, pazara götürüp satıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR