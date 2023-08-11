Eskişehir'deki Ayakkabı Tamircileri Yazlık Ayakkabı Tadilatında Yoğunluk Yaşıyor

Eskişehir'de yaz aylarında sıcak hava etkisiyle birlikte vatandaşlar sandalet ve terlik tarzı yazlık ayakkabıları tercih ediyor. Bu nedenle ayakkabı tamircileri yazlık ayakkabı tadilatında artan iş yoğunluğundan bahsediyor.

Eskişehir'deki ayakkabı tamircilerinin yazlık ayakkabı tadilat işlerindeki iş yoğunluğu devam ediyor.

Yaz aylarında sıcak hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar sandalet ve terlik tarzı yazlık ayakkabıları giymeye ağırlık veriyor. Evlerinde uzun süre kullanılmamış veya yıpranmış yazlık ayakkabısı olanlar tamircilerin yolunu tutuyor. Ayakkabı tamircileri yazlık ayakkabıların giyiminde çoğalma yaşandığını belirtirken, ayakkabılarda yaşanan en çok problemler dikiş sökülmesi ve yırtılma olduğunu dile getiriyor. Tamirat ve tadilat gerektiren ayakkabıların kendilerine getirildiğini ifade eden tamirciler işlerinin arttığını söylüyor.

"Sandalet ve terliklerin tamirat işlemlerini yapıyoruz"

Eskişehir'de yaklaşık 11 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Osman Bozoğlu, sandalet, terlik tarzı ayakkabıların tamirat işlerinin hızlandığını aktardı. Bozoğlu, pahalı yazlık ayakkabılarda bile sorunlarla karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Havalar sıcak olduğu vatandaşlar terlik ve sandalet giyiyor. Yaz gelince bizim ayakkabı işleri biraz yavaşladı. Kalın ayakkabı giymedikleri için açık ayakkabılar tercih ediyorlar. Son günlerde tamirat gerektiren sandalet ve terliklerin işlemlerini yapıyoruz. Dikiş söküğü ve yırtılma problemleri ile karşılaşıyoruz. Özellikle kadın vatandaşların yazlık ayakkabılarında bu problemleri çok yaşanıyor. Evdeki açık ayakkabılarının bozuk olan yerlerini tamir ettirip giyiyorlar. Pahalı ayakkabı da alsa bir yerinde bir bozukluk meydana gelince bize getiriyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR