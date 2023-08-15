Eskişehir'deki Atıl Binalar Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

Bu binalar 20 yılı aşkın süredir atıl vaziyette bekliyor

Alkol ve uyuşturucu madde kullanan şahısların yuvası haline gelen binalar mahalleliyi tedirgin ediyor

Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can: "Binalar içki içenlerin, madde kullananların yuvası haline gelmiş durumda"

Yasemin Kurtça: "Mahalleli olarak hepimiz gerçekten çok tedirginiz"

Arif Uzuner: "Boş binalara gece yarısından sonra gelenler oluyor"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de 20 yılı aşkın süredir atıl vaziyette duran ve kötü niyetli şahısların yuvası haline gelen sitenin sahipsiz bırakılmasına tepki göstermek için bir araya gelen mahalleli yetkililerden yardım istedi.

Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi üzerinde yaklaşık 25 yıl önce inşaatına başlanan ve tamamlanmayan, günümüzde ise atıl şekilde bulunarak kötü niyetli şahısların uğrak noktası haline gelen binalar mahalle halkında büyük tedirginlik oluşturuyor. Alkol ve uyuşturucu madde kullanan şahısların sık sık geldiği binalar, suça elverişli ortamlar sağlıyor. Defalarca yapılan başvurulara rağmen binalar için bir çözüm bulunamazken, mahalleli yetkililerden çözüm bekliyor.

"Mahalleli olarak çok tedirginiz"

Mahallenin ortasındaki atıl vaziyette bekleyen binalara girip çıkan şahısların büyük tedirginlik oluşturduğunu belirten Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can, "Burası Batıkent'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Ama Mavi Cennet Yapı Kooperatifi olarak da bilinen bu binalar, 20 yılı aşkın süredir yapımına başlanmasına rağmen yarım bırakılmış. Aslında bu binaların birçoğu bitme durumuna gelmiş vaziyetteydi. Fakat önceleri hırsızlıkla başlayan olaylar sonrasında şu anda içki içenlerin, madde kullananların, yani ipsiz sapsızların yuvası haline gelmiş durumda. Emniyet açısından çok tedirginim. Hem annelimiz hem de çocuklarımız tedirgin. Bu çevrede yaşayanlar tedirgin. Ben emniyete, kaymakamlığa ve belediyeye hem yazılı hem de bizzat giderek buranın durumunu ilettim. Fakat bir sonuç alamadık. Bir an önce buranın emniyetinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

"Geçtiğimiz gün çocuklar otları tutuşturmuş"

Sahipsiz binalara giren şahıslar tarafından geçtiğimiz günlerde yangın çıkarıldığını belirten 65 yaşındaki Yasemin Kurtça, "Batıkent'te site yöneticisiyim. Biz buraya taşınalı 16 yıl oldu. Bizden önce bu kooperatifin temelleri atılmıştı. İlk başkanı bırakıp kaçtı. İkincisi ise yolsuzluktan dolayı cezaevinde. Kooperatifi iyi kötü takip ettik. Şu anda mahkemeleri var ama nedense 20 yılı aşkındır o süreç bir türlü tamamlanamadı. Sahip çıkan da yok. Yani mahalle olarak hepimiz gerçekten çok tedirginiz. Mesela geçtiğimiz günlerde burada yangın çıktı. İtfaiye çağırdık. Çocuklar kuru otları tutuşturmuş. Okullar açık olunca öğrenciler içeriye giriyorlar. Bir çözüm bulamadık. Site olarak imza topladık, muhtar hanıma verdik. Emniyet ve valiliğe gittik, belediye başkanıyla görüştük. Ama kooperatif diye kimse dokunmak istemiyor. Belli olmayan bir durum var. Mahkeme süreci de neden bu kadar uzun? Onların detaylarını çok bilmiyoruz. Sadece mahkemelik olduklarını bir kooperatif üyesinden biliyorum" diye konuştu.

"Boş binalara gece yarısından sonra gelenler oluyor"

Özellikle gece saatlerinde binalara giren şahısların büyük tedirginlik oluşturduğunu belirten 73 yaşındaki Arif Uzuner, "Ben her türlü pisliği görüyorum. Öğrencilerden tut, ipsiz sapsıza kadar hepsi burada. Birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Biz buranın geçmişini biliyoruz. Temeli 25 sene önce buraların. Bizim oturduğumuz binalardan önce yapıma başlandı. Yatsıdan sonra gece yarısı gelenler oluyor. Mesela ben köpeklere bir şey demiyorum. Çünkü köpekler uysal, mahallede onlara bakanlar var. Gelip yiyeceğini falan bırakıyorlar. Fakat insana gelince iş değişiyor. Onun için bizim maruzatım bir an önce yapılacak olan neyse yapılsın. Burayla kim ilgileniyorsa bir göz kulak olsunlar, mahallemiz şenlensin" ifadelerini kullandı.

"Korkuyoruz"

Batıkent Mahallesi'nin küçük sakinlerinden Sebahat Esen, "Bu binaların yanından geçerken çok korkuyoruz. Bu binaların yıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Caner Fener ise "Şuraları yıksınlar. Bazen geceleri korkunç şeyler görülüyor. Park ya da oyun alanı falan yapsınlar. Annelerimiz, babalarımız korkuyor. Buradan geçmenizi yasaklıyorlar. Kötü şeyler oluyor" dedi.