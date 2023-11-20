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Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Araçta Maddi Hasar

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Yaşam Haberleri

Eskişehir'de buzlanma sebebiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı ve daha sonra tekrar açıldı.

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, bugün sabahın erken saatlerinde Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi'nde buzlanma sebebiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik ekiplerin çalışmaları sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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