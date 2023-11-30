Eskişehir'de yağıştan dolayı yokuş çıkmakta zorlanan tramvayı ittiren gençlerin videosu, sosyal medyada binlerce defa izlendi. Çevrede bulunan iki genç, ilerlemekte güçlük çeken tramvayı ittirmeye başladı. Videonun sosyal medyada büyük beğeni toplamasıyla birlikte kısa sürede binlerce kez izlendi.

Eskişehir'de Yağıştan Dolayı Yokuş Çıkmakta Zorlanan Tramvayı İttiren Gençlerin Videosu Viral Oldu

Eskişehir'de yağıştan dolayı yokuş çıkmakta zorlanan tramvayı ittiren gençlerin videosu, sosyal medyada binlerce defa izlendi.

Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı'nda seyir halinde olan tramvay, yağıştan dolayı kayganlaşmasından dolayı yokuş çıkmakta zorlandı. Çevrede bulunan iki genç ise ilerlemekte güçlük çeken tramvayı ittirmeye başladı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Boş haliyle yaklaşık 36 ton ağırlığındaki tramvayı ittiren gençlerin videosu, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video, kısa süre içinde binlerce kez izlendi. - ESKİŞEHİR