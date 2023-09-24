Eskişehir'de Vefat Eden Motorcular İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Eskişehir'de bir motosiklet kulübü tarafından vefat eden motorcular için Mevlid-i Şerif okutuldu ve lokma dağıtıldı. Motosiklet tutkunları, hafta sonunda etkinlik yapmak yerine vefat eden motosiklet sürücülerinin ruhuna Mevlid-i Şerif okutmak için bir araya geldi.

Eskişehir'de bir motosiklet kulübü tarafından vefat eden motorcular için Mevlid-i Şerif okutuldu ve lokma dağıtıldı.

Eskişehir'de yaşayan motosiklet tutkunları, hafta sonunda etkinlik yapmak yerine vefat eden motosiklet sürücülerinin ruhuna Mevlid-i Şerif okutmak için bir araya geldi. Saat 11.45'te Hacı Havva Camii'nde buluşan motosiklet tutkunları, araçlarını park ettikten sonra safları doldurdu. İlahilerle başlayan mevlid programında vefat eden motosiklet sürücülerinin ruhuna dualar okundu. Mevlid programı, ezan sonrasında vakit namazının kılınmasının ardından cemaate lokma ikramı yapılmasıyla sona erdi.

"Kaybettiğimiz arkadaşlarımızla birlikte motor sürdüğümüz günleri hala hatırlıyoruz"

Organizasyonu düzenleyen motosiklet kulübünün başkanı Ahmet Boz, bu hafta sonunda bir etkinlik yapmak yerine kaybettikleri arkadaşları için Mevlid-i Şerif okutmak istediklerini söyledi. Motosiklet tutkunu olmanın sadece motosiklet sürmekten ibaret olmadığını ifade eden Boz, "Kaybettiğimiz arkadaşlarımızla birlikte motor sürdüğümüz günleri hala hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu hafta sonumuzu onların ruhuna Mevlid-i Şerif okutmak için ayırmak istedik. Aynı zamanda yolculuk yapmaya devam ettiğimiz arkadaşların da manevi dünyasını güçlendirmek adına böyle bir organizasyon yaptık. İnşallah Allah kabul eder" dedi.

"Tek bir şansımız var ve bunu da ölerek kullanmamamız lazım"

Can kayıplarının en aza indirgenmesi için motosiklet sürerken ekipman kullanmanın çok önemli olduğundan da bahseden Boz, "Maalesef her gün haberlerde kasksız, eldivensiz, gözlüksüz ve ayakkabısız motor süren arkadaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bu, muhtemel tüm riskleri göze almak demek. Dolayısıyla tek bir şansımız var ve bunu da ölerek kullanmamamız lazım. Motor sürüyorsanız ekipman kullanmanız lazım. Çünkü motosiklet riskli bir araç ve tedbir almayarak bu riski daha da arttırmaya gerek yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR