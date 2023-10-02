Eskişehir'de Vatandaşlar Kışlık Mont Sezonunu Açtı

Eskişehir'de serin ve yağışlı havadan korunmak için vatandaşlar kışlık montlarını giyerek dolaşıyor. Havaların soğumasıyla birlikte kışın erken geldiğini belirten bazı vatandaşlar, hazırlıklarını yapıyor.

Eskişehir'de vatandaşlar soğuk ve yağışlı havadan korunmak için kışlık mont sezonu açtı.

Eskişehir'de birkaç gündür serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kentin işlek noktalarından olan Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşların serin havadan korunmak için kışlık montlarla dolaştığı görüldü. Vatandaşların çeşitli kalınlıktaki montları giyerek yürüyüş ve alışveriş yaptığı göze çarptı. Havaların soğumasıyla birlikte kışın erken geldiğini belirten bazı vatandaşlar, kışlık montları dolaplarından çıkartıp hazırlık yapmaya başladıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR