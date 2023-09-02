Eskişehir'de Vatandaşlar Kış Sezonuna Hazırlık Yapıyor

Eskişehir'de vatandaşlar kış sezonuna hazırlık amacıyla aldıkları biberleri çevredeki korkuluklara asarak kurutmaya devam ediyor. Kurutulan biberler hem kış aylarında tüketilmek üzere kullanılıyor hem de görsel açıdan renkli görüntüler oluşturuyor.

Eskişehir'de vatandaşlar kış sezonuna hazırlık amacıyla aldıkları biberleri çevredeki korkuluklara asarak kurutmaya devam ediyor.

Yaz aylarının sevilen sebzelerinden olan biberler kış aylarında tüketilmek üzere çeşitli şekilde kurutuluyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Dar sokakta yaşayan vatandaşlar biber kurutma geleneğini sürdürüyor. Kurutulan biberler bir yandan kışa hazırlık için kullanılırken, diğer yandan da görsel açıdan renkli görüntüler oluşturuyor. Biberleri gören bazı vatandaşlar ise "Renk renk biberler güzel görünüyor. Bu havaları fırsata çevirmek lazım. Sıcak havayı vatandaşlar değerlendiriyor" yorumlarını yaptılar. - ESKİŞEHİR