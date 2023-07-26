Eskişehir'de Vatandaşlar Aşure Malzemeleri İçin Alışverişe Başladı

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir'de vatandaşlar kuruyemişçilerde aşure malzemesi alışverişlerine başladı. Aşure gününün bu yıl 28 Temmuz'a denk gelmesi sebebiyle kuruyemişçi esnafı buğday, erik, kayısı, ceviziçi, parlak üzüm, siyah kuru üzüm gibi aşure malzemelerini tezgahlara çıkardı. Vatandaşlar kuruyemişçilere giderek aşure malzemelerine ilgi gösteriyor. Kuruyemişçi esnafı aşure malzemelerinin fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşları bütçesine göre alışverişini yaptığını belirtirken, en çok satılan ürünlerin kayısı, üzüm ve incir olduğunu söyledi. Eskişehir'de yıllardır kuruyemiş satan Recai Polat, vatandaşların aşure yapımı için malzeme hazırlığına başladığını ifade ederek, 'Muharrem ayının gelmesiyle aşure yapacaklar alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar bütçesine göre aşure malzemelerini satın alıyor. Aşurenin içinde tane şeklinde buğday, erik, kayısı, ceviz, siyah kuru üzüm, karanfil, fındık ve nohut olur. Tercihe göre fasulye ve dut kurusu da koyulabiliyor. Vatandaşlar istediği malzemeleri alarak aşure hazırlığını yapıyor. Aşurede olmazsa olmaz malzemeler kayısı, üzüm ve incirdir. Malzemelerin fiyatları bu yıl biraz yüksek. Bir kilo alamayan yarım kiloyu tercih ediyor. Vatandaşlar alabildiği kadar malzeme alıyor. Ama yine de alışveriş yapanlar oluyor' şeklinde konuştu.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir'de vatandaşlar kuruyemişçilerde aşure malzemesi alışverişlerine başladı.

Muharrem ayının 19 Temmuz'da başlamasıyla birlikte vatandaşlar aşure yapımı için hazırlıklarına başladı. Aşure gününün bu yıl 28 Temmuz'a denk gelmesi sebebiyle kuruyemişçi esnafı buğday, erik, kayısı, ceviziçi, parlak üzüm, siyah kuru üzüm gibi aşure malzemelerini tezgahlara çıkardı. Vatandaşlar kuruyemişçilere giderek aşure malzemelerine ilgi gösteriyor. Kuruyemişçi esnafı aşure malzemelerinin fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşları bütçesine göre alışverişini yaptığını belirtirken, en çok satılan ürünlerin kayısı, üzüm ve incir olduğunu söyledi.

"Vatandaşlar alabildiği kadar malzeme alıyor"

Eskişehir'de yıllardır kuruyemiş satan Recai Polat, vatandaşların aşure yapımı için malzeme hazırlığına başladığını ifade ederek, "Muharrem ayının gelmesiyle aşure yapacaklar alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar bütçesine göre aşure malzemelerini satın alıyor. Aşurenin içinde tane şeklinde buğday, erik, kayısı, ceviz, siyah kuru üzüm, karanfil, fındık ve nohut olur. Tercihe göre fasulye ve dut kurusu da koyulabiliyor. Vatandaşlar istediği malzemeleri alarak aşure hazırlığını yapıyor. Aşurede olmazsa olmaz malzemeler kayısı, üzüm ve incirdir. Malzemelerin fiyatları bu yıl biraz yüksek. Bir kilo alamayan yarım kiloyu tercih ediyor. Vatandaşlar alabildiği kadar malzeme alıyor. Ama yine de alışveriş yapanlar oluyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR