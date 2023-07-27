Eskişehir'de Vatandaşın Cep Telefonunu Soğuk Su Dolabına Koyması

Eskişehir'de bir vatandaşın cep telefonunu soğuk su dolabının içine koyarak sıcak havadan koruması dikkat çekti.

Son günlerde tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'i de etkisi altına alan aşırı sıcak havada vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvururken, ortaya çıkan bir görüntü şaşkınlık oluşturdu. Bir vatandaş aşırı sıcaktan patlama tehlikesi yaşanmaması için cep telefonunu bir marketin soğuk su dolabının içine koydu. Vatandaşın bu hareketi sosyal medyada ilginç yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar 'telefonlar çok ısınıyor, akıllıca bir çözüm olmuş' şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da telefonun soğuk dolapta elektronik aksamının bozulabileceği yönünde görüşlerini belirtti. - ESKİŞEHİR