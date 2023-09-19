Eskişehir'de Vatandaş İçin Pilav Ayran Dağıtıldı

Eskişehir'de bir vatandaşın ölüm yıldönümü sebebiyle Hamamyolu Caddesi'nde pilav ve ayran dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak pilav ve ayran almaya geldi.

Eskişehir'de vefat bir vatandaş için Hamamyolu Caddesi'nde pilav ayran dağıtılarak hayır yapıldı.

Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi'nde bölge eşrafından Funda Son isimli bir vatandaşın ölüm yıldönümü sebebiyle pilav ve ayran dağıtımının gerçekleştiği öğrenildi. Vatandaşların pilav ve ayran almak için uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Bazı vatandaşlar merhume vatandaş için hayrı düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR