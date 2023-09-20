Eskişehir'de Üzgün Araç Minibüs İlgi Odağı

Eskişehir'de üzerinde komik yazılar yazan ve halk arasında 'üzgün araç' olarak anılan minibüs ilgi odağı oldu. Odunpazarı ilçesinde park halindeki sarı renkli araç, üzerindeki yazılarla gülümsetiyor ve vatandaşların dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de üzerinde komik yazılar yazan ve halk arasında "üzgün araç" olarak anılan minibüs ilgi odağı oldu.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde park halindeki ve genellikle kamp için kullanılan panelvan kasa minik araç, üzerindeki yazılarla gülümsetiyor. Üzerinde, "Sana gelmediysem kampa gittiğimdendir gülüm", "Bana öyle bakma kıskanacaklar" ve "Yollarda uçmuyorsak Newton'a olan saygımızdandır" tarzında komik cümleler yazılı sarı renkli araç, başta trafikteki sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatini çekiyor. İnsanların sık sık fotoğraf çekindiği, halk arasında 'üzgün araç' olarak da anılan araç mahallenin de ilgi odağı oldu. - ESKİŞEHİR