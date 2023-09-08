Eskişehir'de Unutulan Sırt Çantası Paniğe Neden Oldu

Eskişehir'de çarşı bölgesinde bulunan bir sokakta öğrencinin unuttuğu sırt çantası paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilmek üzere alındı.

Eskişehir'de çarşı bölgesinde bulunan bir sokakta öğrencinin unuttuğu sırt çantası paniğe neden oldu.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı'nda bulunan Tema Vakfı sokakta bir öğrenci çöp kutusunun yanında sırt çantasını unuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu sokağa polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde çantanın içinden kitap defter çıktı. Bir anlık paniğe neden olan çanta ekipler tarafından sahibine teslim edilmek üzere polis ekiplerince alındı. - ESKİŞEHİR