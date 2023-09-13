Eskişehir'de Tramvayın Ucunda Tehlikeli Yolculuk

Eskişehir'de iki küçük çocuk, tramvayın uç kısmına tutunarak tehlikeli bir şekilde seyahat etti. Görüntülerde çocukların güvenlik görevlisi veya vatandaşlar tarafından uyarılmaması dikkat çekti.

Eskişehir'de bir tramvayın uç kısmına tutunarak seyahat yapan iki küçük çocuk görenleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Eskişehir'de vatandaşların yoğun olduğu İki Eylül Caddesi'nde çekilen görüntüler korkuya neden oldu. Dün akşam saatlerinde SSK-Otogar hattı seferinde olan bir tramvay çarşı durağında beklerken iki tane çocuk aracın en arka kısmına oturmaya çalışırken görüldü. Çocuklardan birinin kendine hemen yer bulduğu gözlemlenirken, diğer çocuğun da hareketleri hayret ettirdi. Bu esnada duraktaki güvenlik görevlisinin veya vatandaşların çocuklara herhangi bir uyarıda bulunmaması dikkatleri çekerken, tramvayın hareket etmesiyle çocuklar etrafa aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. Çocukların yolculuk anları ise bir vatandaşın cep telefon kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan çevredeki bazı vatandaşlar tramvayların dış görünüşünün çocuklar için risk oluşturduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR