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Eskişehir'de tramvayın arkasına tutunan çocuk tehlikeye davetiye çıkardı

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Yaşam Haberleri
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Eskişehir'de bir tramvayın arkasına tutunan çocuk, metrelerce asılı kalarak canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de bir tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Otogar-SSK seferini yapan bir tramvayın arkasına tutunan çocuk dikkat çekti. Metrelerce tramvaya asılı kalan çocuk olası kazalara davetiye çıkararak canını tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, şans eseri hiçbir kaza yaşanmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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