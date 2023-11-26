Eskişehir'de tramvayın arkasına tutunan çocuk tehlikeye davetiye çıkardı

Eskişehir'de bir tramvayın arkasına tutunan çocuk, metrelerce asılı kalarak canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de bir tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Otogar-SSK seferini yapan bir tramvayın arkasına tutunan çocuk dikkat çekti. Metrelerce tramvaya asılı kalan çocuk olası kazalara davetiye çıkararak canını tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, şans eseri hiçbir kaza yaşanmadı. - ESKİŞEHİR