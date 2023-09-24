Eskişehir'de Tramvay Yoluna Giren Araçta Büyük Hasar, 1 Yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna giren ve elektrik direğine çarpan araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sularında Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü 06 KA 8283 plakalı aracıyla tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücünün şoför koltuğunda sıkışarak yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR