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Eskişehir'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

30 Kasım 2023 12:23 Son Güncelleme: 12:25 Abone Ol

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.