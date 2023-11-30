Eskişehir'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Eskişehir- Ankara kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden H.Y. (73) idaresindeki 03 HH 887 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmaya hazırlanan Y.Ü. (52) yönetimindeki 03 HB 786 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye götürülen otomobil sürücüsü H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.