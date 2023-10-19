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Eskişehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sivrihisar-Emirdağ kara yolu Gülçayır Mahallesi mevkisinde seyreden bir tırın lastiği patladı ve duran tıra arkadan gelen bir kamyon çarptı. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.