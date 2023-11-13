Eskişehir'de Trafik Denetiminde 410 Sürücüye 806 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 5 bin 101 araç kontrol edildi ve 410 sürücüye toplamda 806 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 53 araç trafikten men edilirken, 8 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, 71 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 5 bin 101 araç kontrol edilirken, 410 sürücüye 806 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 6 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler, 5 bin 101 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 410 sürücüye 806 bin 361 TL para cezası uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda, 53 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde, 71 öğrenciye trafik kuralları hakkında, 83 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR