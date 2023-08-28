Eskişehir'de Trafik Denetiminde 396 Sürücüye 610 Bin TL Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 6 bin 343 araç kontrol edildi ve kusurlu bulunan 396 sürücüye toplamda 610 bin TL para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 6 bin 343 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 396 sürücüye 610 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 6 bin 343 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı ve kusurlu olduğu tespit edilen 396 sürücüye ve araca toplam 610 bin 311 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 30 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 10 sürücünün ehliyetine el koyuldu. - ESKİŞEHİR