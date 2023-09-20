Eskişehir'de Ters Yönden Giden Bisikletli Kazaya Davetiye Çıkardı

Eskişehir'de trafik kurallarına uymayarak ters yönden giden bisikletli adam, araçların ve tramvayların karşısından seyrederek kazaya davetiye çıkardı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde trafiğin aktığı yönün tersinden seyreden bir bisikletli vatandaş göze çarptı. Dar yolda karşısından gelen araçlara ve yanından geçen tramvaya aldırış etmeyen bisikletli adam, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Duyarsız bisikletinin böylesine kuralsızca seyretmesi kazaya davetiye çıkarırsan, o anlar görenlerin tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR