Eskişehir'de Standart Dışı Egzoz Kullanan 6 Sürücüye Cezai İşlem

Eskişehir'de yapılan denetimlerde standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye toplam 24 bin 384 lira para cezası verildi.

Eskişehir'de "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye toplam 24 bin 384 lira para cezası verildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 6 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan denetimde, 6 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere toplam 24 bin 384 lira idari para cezası verildi.