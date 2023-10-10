Eskişehir'de Standart Dışı Egzoz Kullanan 6 Sürücüye Cezai İşlem
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Yaşam Haberleri
Eskişehir'de yapılan denetimlerde standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye toplam 24 bin 384 lira para cezası verildi.
Eskişehir'de "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye toplam 24 bin 384 lira para cezası verildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 6 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan denetimde, 6 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere toplam 24 bin 384 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA / Yaşam