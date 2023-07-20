Eskişehir'de Sıcaklar Su Satışlarını Artırıyor

Eskişehir'de etkisini gösteren sıcaklar üzerine su satışları adeta rekora koşuyor.

Son günlerde dünya sıcaklık ortalaması sürekli artarak neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Eskişehir'de de sıcağın etkisiyle bunalan vatandaşlar da serinlemek için çeşitli yollara başvururken, sıvı kaybını engellemek ve rahatlamak için çareyi soğuk su ile limonatada buluyor.

Porsuk Çayı kenarında işletmesi bulunan Hulisi Günaydın, satışların beklediğinden çok olduğunu söyledi. Limonata ve suyun serinlemek için bire bir olduğunu belirten Günaydın, "Havalar ısınınca vatandaşlar her fırsatta soğuk bir şeyler içmeye başladı. Uzun zamandır dükkanımda bu kadar su satıldığımı hatırlamıyorum. Günde 50 litreden fazla su ve neredeyse bir o kadar limonata satıyoruz. Havanın sıcak olması işlerimizi artırıyor, ama biz de bunalıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR