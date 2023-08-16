Eskişehir'de Sıcak Havada Vatandaşlar Sifon Limonata İçiyor

Eskişehir'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına karşı serinlemek isteyen vatandaşlar, şehre özgü sifon limonata içmeyi tercih ediyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sifon limonata satışları da artıyor.

Eskişehir'de birçok vatandaş, 40 derecenin üzerine çıkan sıcak havada serinlemek için şehre özgü 'sifon limonata' içmeyi tercih ediyor.

Eskişehir'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Sıcaklık altında bunalan ve serinlemek isteyen Eskişehirli vatandaşlar ise serinlemek için meşhur sifon limonataya ilgi gösterdi. Uzun yıllardır sifon limonata ve portakal suyu satılı yapan Abdullah Satır, satışların sıcaklıklarla birlikte arttığını söyledi.

"Vatandaşlar sıcak sebebiyle evden çıkmadı"

Uzun yıllardır sifon limonata ve portakal suyu satışı yapan Abdullah Satır, Eskişehir'e özgü üretilen içeceğin portakal, limon, şeker, karbondioksit ve su karışımıyla hazırlandığını söyledi. Bu meşhur içeceğin özellikle sıcak havalarda vatandaşlar için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Satır, "Hava çok sıcak, vatandaşlar aşırı derecede bunalmış gözüküyor. Bunalan vatandaşlar genellikle limonata içerek serinlemek istiyor. Vatandaşlar sıcak sebebiyle öğlen saatlerinde evden çıkmadı. Ama akşama doğru yoğunluk bekliyorum. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar illa ki sifon limonata içmeye geliyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR