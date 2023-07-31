Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Sıcak Havada Güvercinler Süs Havuzlarında Serinledi

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de sıcak havalar nedeniyle süs havuzlarında serinleyen güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 33 dereceyi aşmasıyla birlikte güvercinler süs havuzuna akın etti ve suyla serinledi. Vatandaşlar güvercinleri rahatsız etmemek için dikkatli davrandı.

Eskişehir'de sıcak havalar nedeniyle süs havuzlarında serinleyen güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu.

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir süs havuzunda sıcaktan dolayı serinleyen güvercinler göze çarptı. Eskişehir'de hava sıcaklığının 33 dereceyi aşması insanlar kadar hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkiliyor, güvercinler süs havuzuna adeta akın etti. Onlarca güvercin süs havuzunda ki suyla serinledi. Çok sayıda ki güvercinin süs havuzu üzerine yatması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise süs havuzu yanından geçerken güvercinleri rahatsız etmemek için dikkatli davrandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Eskişehir Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title