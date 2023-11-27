Eskişehir'de Saim Dede'nin Maket Evleri

Eskişehir'de yaşayan Saim Yıldıztaşkan, 5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği eşi Niğmet Yıldıztaşkan'ın acısını unutmak için maket ev yapmaya başladı. Saim Dede, apartmanda yaşayan komşularına maket ev hediye ediyor ve Sivrihisar'daki tarihi mekanların minyatürünü yapmak istiyor.

Ölen eşinin acısını unutmak için kendini maket ev yapmaya adadı

Maket ev yapan Saim Yıldıztaşkan:

"Hanımımın vefatı dolayısıyla onun üzüntüsünü atmak için yapıyorum"

"Maketleri topladığım ağaç parçalarından yapıyorum"

"Hanımın acısını unutmak için kendimi bu işlere adadım"

" Sivrihisar'a gidip oradaki kilisenin ve saat kulesinin maketini yapmak istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Saim Yıldıztaşkan, 5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği eşi Niğmet Yıldıztaşkan'ın acısını unutmak için maket ev yapmaya başladı.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Saim Yıldıztaşkan, 5 yıl önce eşi Niğmet Yıldıztaşkan'ı trafik kazasında kaybetti. Karısının ani ölümüne oldukça üzülen Saim Yıldıztaşkan, acısını unutmak için maket ev yapmaya başladı. İkamet ettiği apartmanda "Saim Dede" olarak anılan yaşlı adam, tüm komşularına maket ev hediye etti. Balkonuna kurduğu minik atölyede saatlerce çalışan Yıldıztaşkan'ın yeni hedefi ise her hafta yüzlerce turist ağırlayan Sivrihisar'daki tarihi mekanlarının minyatürünü yapmak. Saim Yıldıztaşkan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'den bu konuda yardım istiyor.

"Hanımın vefat etmesinden dolayı kendimi bu işe verdim"

Eşinin vefatı ile ilgili konuşurken halen daha gözyaşlarına boğulan ve kendini verdiği hobi hakkında Saim Yıldıztaşkan, "Bu hobiyi vakit geçirmek ve hanımımın vefatı dolayısıyla onun üzüntüsünü atmak için yapıyorum. Hanımımı trafik kazasında kaybettim. Tekirdağ'dan gelirken Bozüyük'te trafik kazasında kaybettim. Damadımla beraber gelirken kaza yaptılar ve hanımı kaybettim. Damadım şu anda sağ. Ölenle ölmüyor aşağı yukarı 4-5 maket yapmaya senedir devam ediyorum. Hanımın vefat etmesinden dolayı kendimi bu işe verdim. Hanımın öldüğünü tabi üzüldüm çok üzüldüm ve kendimi bu işlere adadım acısını unutmak için" diye konuştu.

"Maketleri topladığım ağaç parçalarından yapıyorum"

Maketleri topladığı ağaç parçalarından yaptığını belirten 79 yaşındaki Yıldıztaşkan şöyle devam etti;

"Maketleri; topladığım ağaç parçalarından, kasalardan, marangozlardan aldığım parçaları işleyerek yapıyorum. Nasıl yaptığımı merak ediyorlar, ben de balkondaki atölyemde gösteriyorum. Bir hafta zarfında bu evi kendim yapıyorum. Çivi, tutkal ve yapıştırma malzemeleri ile yapıyorum. Bir evin aşağı yukarı 250-300 TL civarında maliyeti oluyor. 10-15 parça maket evi sattım. Apartmanda aşağı yukarı 30-35 daire var. Bunların hepsine ev hediye ettim. Apartmanın en büyüğüyüm. 'Dede' deyip de vazgeçmiyorlar. Apartmanın dedesi ve en yaşlı benim. 'Saim dede' diyorlar, ben de onları kendi torunlarım gibi hoş karşılıyorum ve gözetliyorum."

"Sivrihisar'ı gezmekte istiyorum"

Yeni hedefinin Sivrihisar'daki önemli noktaların minyatürünü yapmak olduğunu belirten Saim Yıldıztaşkan, "Şimdi önümüzdeki dönemlerde Sivrihisar'a gidip oradaki kilisenin ve saat kulesinin çizimini alıp onları maketini yapmak istiyorum. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün de teşrifleriyle de oradaki çizimleri alıp oraların maketini yapmak niyetindeyim. Sivrihisar'ı gezmekte istiyorum tabii. Tarihi yerleri hep yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.