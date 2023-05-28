Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahale etti.