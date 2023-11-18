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Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de yaşanan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı rögarlar taştı ve trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.