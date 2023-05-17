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Eskişehir'de Sağanak Etkili Oldu

Eskişehir'de Sağanak Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi, su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi, su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR - Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için uyarıları yapılan gök gürültülü sağanak yağış, kentin birçok yerinde etkili oldu.

Meteoroloji Eskişehir ve içinde bulunduğu bölge geneli için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Tahminlerin ardından bugün öğlen saadetlerinden itibaren Eskişehir'de sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında etkili olan yağışlarla yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Gök gürültüsünün de eşlik ettiği sağanak yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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