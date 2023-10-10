Eskişehir'de Römorka Çarpan Araçta İki Kişi Yaralandı

Eskişehir istikametinde ilerleyen yol ve çizgilerini çizen aracın arkasına takılı uyarıcı işaretleri taşıyan römorka çarpan araç içerisindeki iki kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir istikametinde ilerleyen yol ve çizgilerini çizen aracın arkasına takılı uyarıcı işaretleri taşıyan römorka çarpan araç içerisindeki iki kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar- Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Eskişehir istikametine doğru seyreden hafif ticari araç, aynı yöne doğru ilerleyen karayolundaki çizgileri çizen görevli kamyonetin arkasında takılı uyarıcı işaretleri taşıyan römorku fark etmeyerek çarptı. İddiaya göre hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Araç ve uyarıcı işaret taşıyan römork çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. - ESKİŞEHİR