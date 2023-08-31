Eskişehir'de Rahmi Erçetin ve Kedisi Slyvia'dan ilginç Zafer Bayramı kutlaması

Eskişehir'de yaşayan Rahmi Erçetin, omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile birlikte düzenlenen korteje katılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bisiklet sürerek cadde ve sokakları gezen Erçetin, çevresinden büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de yaşayan Rahmi Erçetin omuzunda kedisi ile bisiklet binip düzenlenen korteje katılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı,

Eskişehir'de yaşayan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, omuzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile kenti gezmesi ile tanınıyor. Kedisi omzunda şehirleri de gezen Erçetin, son olarak İstanbul'un tarihi mekanlarını gezmiş, çevresindeki turistlerden büyük ilgi görmüştü.

Rahmi Erçetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da omzunda kedisi Slyvia ile katıldı. Bisiklet kortejinde çok sayıda vatandaşla pedal basan Erçetin, çevresinden büyük ilgi gördü. Cadde ve sokakları omzundaki kedisi ile bisiklet sürerek geçen Rahmi Erçetin, Zafer Bayramı'nı doyasıya kutladı. - ESKİŞEHİR