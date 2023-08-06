Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda serinlemeye çalışan çocuklar tehlikeye atladı

Eskişehir'de son yılların en sıcak günlerinde Porsuk Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar canlarını tehlikeye atarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de son yılların en sıcak günlerinde Porsuk Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar canlarını tehlikeye atarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de artan hava sıcaklıkları sebebiyle çoğu vatandaş serinlemek için çeşitli yöntemler ararken, 3 çocuk çözümü Porsuk Çayı'nda buldu. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması sebebiyle bunalan çocuklar Porsuk Çayı'nda tehlikeli görüntüler oluştururken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Suya atlayan 3 çocuğun canlarını hiçe sayması daha geçtiğimiz haftalarda Porsuk Çayı'nda boğularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Fatih Er'i akıllara getirdi. - ESKİŞEHİR