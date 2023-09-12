Eskişehir'de Patlama: Fleksi Hortum Kesik ve Ocak Gözü Açık Bulundu

Eskişehir'de bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada, yapılan incelemeler sonucunda fleksi hortumunun kesik olduğu ve ocak gözlerinden birisinin açık olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde bir apartman dairesinde meydana gelen ve bir kişinin hayratını kaybettiği patlama ile ilgili hazırlanan raporda; Fleksi hortumunun kesik ve ocakta bulunan bir gözün açık olduğu tespit edildi.

28 Ağustos tarihinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı. Patlamaya ev içindeki yapılan incelemeler sonrasında rapor hazırlandı. Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda; patlamanın, daire içerisinde belirlenemeyen bir sebeple biriken doğalgazın alev almasıyla başladığı değerlendirilirken, mutfakta yapılan incelemede ocak gözlerinden birisinin açık olduğu, ocak bağlantı fleksi hortumunun kesik olduğunun tespit edildiği belirtildi." - ESKİŞEHİR