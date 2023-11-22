Eskişehir'de Patenli Çocuk Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Eskişehir'de bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan ve dengesini kaybederek düşen patenli çocuklardan biri, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Eskişehir'de bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan ve dengesini kaybederek düşen patenli çocuklardan biri, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan bir üst geçitte kaydedilen görüntüler, yürekleri ağza getirdi. Bir kamyonetin arkasından tutunarak yolculuk yapan çocuklardan birisi, caddedeki hız kesicilerde dengesini kaybederek yere düştü. Arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, düştüğü yerden kalkarak yoluna devam etti. Yürekleri ağza getiren anlar, kamyonetin arkasında seyir halinde olan aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR